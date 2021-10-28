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Работа для молодых девушек в Москве

02.09.2022 12:58:25 / 2 сообщения / автор темы Crevetik .

Рядовой
 Crevetik
[ 02.09.2022 12:58:25 (UTC +3), siberia.en.cx ]  
День добрый. Подскажите, реально ли найти в Москве хорошую работу молодым девушкам без опыта? Какие сложности могут быть?
Рядовой
 Belikof
[ 03.09.2022 12:46:25 (UTC +3), recruitment.en.cx ]  
Кто хочет, тот всегда найдет, однако для большинства это серьезная проблема, так как люди не хотят переходить привычные границы. Ввиду этого они и живут плохо не меняя жизнь. Хочешь жить умей вертеться, поэтому можно и нужно искать лучшие варианты для работы. Советую вам посмотреть вот тут есть отличная высокооплачиваемая работа для молодых девушек в Москве https://komsomolka.works/ru/moscow/ Благодаря открытым вакансиям девушки могут работать в сфере обслуживания, причем разных конкретных областях. Это может быть работа танцовщицей, моделью, в сфере эскорта, в общем везде где требуются красивые и приятные девушки!

работа для молодых девушек в Москве
07.09.2023 6:24:15
(UTC +3)

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